Евгений Осиновский о Законе о гражданстве: принятые поправки предоставляют фейковые права и делят детей на сорта

”Социал-демократическая партия поддержала этот закон, поскольку мы верим, что живущие и родившиеся в Эстонии дети могли бы иметь гражданство Эстонии. Мы считаем, что дети, которые родились в Эстонии и чьи родители имеют многолетнюю связь с Эстонской Республикой, могли бы расти гражданами Эстонии. Результаты исследований также показывают, что у детей таких родителей гражданский идентитет выражен сильнее. Важно, чтобы дети ощущали более сильную внутреннюю связь с этим государством и обществом, где они растут”, — отметил Осиновский.

По его словам, требовать от младенцев владения эстонским языком и знания Конституции, мягко говоря, странно, хотя часть политиков считает иначе.

Главный недостаток предложенного правительством решения — это то, что принятые поправки предоставляют фейковые права и делят детей на сорта. ”На основании этого закона гражданами Эстонии должны стать 1 500 детей, но в действительности гражданство получат лишь 130 детей. Все остальные станут фейковыми гражданами”, — пояснил Осиновский.