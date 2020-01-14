Евгений Осиновский: из-за Центристской партии почти полторы тысячи детей станут фейковыми гражданами

Сегодня в Рийгикогу прошел второе чтение законопроект правительства, согласно которому около 1500 детей, которые родились в Эстонии и чьи семьи связаны с Эстонией по меньшей мере с 1991 года, получат лишь иллюзорную возможность стать гражданами без сдачи экзаменов, уверен Осиновский.

”Естественно, нужно смягчать условия получения гражданства детьми — социал-демократы занимались этим в нескольких правительствах и поддерживают эту цель и сегодня. К сожалению, по требованию консервативных сил в законопроект было включено положение, которое позволит детям, имеющим гражданство Российской Федерации, стать гражданами Эстонии лишь после того, как они представят справку об их освобождении от российского гражданства. Но поскольку законодательство России не позволяет освобождать несовершеннолетних лиц от гражданства, то они никак не смогут представить властям Эстонии такую справку. Так что реальными гражданами Эстонии смогут стать лишь 130 человек, а остальные 1400 будут довольствоваться статусом фейкового гражданина”, — отметил он.