Евгений Осиновский: фейковое гражданство — это издевательство над детьми

”Цель нашего законопроекта — привести в порядок принятые в конце января в Рийгикогу изменения к Закону о гражданстве, которые теоретически дали 1 500 детям право стать гражданами Эстонии, но при этом ввели для них несправедливые и неисполнимые условия для получения гражданства”, — отметил Евгений Осиновский.

По его словам, законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия — до этого возраста ходатайствующие о получении гражданства Эстонии не могут получить от РФ справку об освобождении их от российского гражданства.

Принятый парламентом закон коалиции вступит в силу 17 января. На основании этого закона гражданство получат всего 130 детей. Как утверждают соцдемы, остальные 1 370 детей станут фейковыми гражданами, поскольку российское законодательство не позволяет отказываться от гражданства РФ до достижения совершеннолетия.