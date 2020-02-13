Евгений Осиновский: фейковое гражданство — это издевательство над детьми

Социал-демократы сегодня инициировали в Рийгикогу проект о внесении изменений в Закон о гражданстве. Соцдемы считают, что в случае его принятия это позволит живущим в Эстонии детям стать реальными, а не "фейковыми" гражданами страны.
”Цель нашего законопроекта — привести в порядок принятые в конце января в Рийгикогу изменения к Закону о гражданстве, которые теоретически дали 1 500 детям право стать гражданами Эстонии, но при этом ввели для них несправедливые и неисполнимые условия для получения гражданства”, — отметил Евгений Осиновский.
По его словам, законопроект социал-демократов направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия — до этого возраста ходатайствующие о получении гражданства Эстонии не могут получить от РФ справку об освобождении их от российского гражданства.
Принятый парламентом закон коалиции вступит в силу 17 января. На основании этого закона гражданство получат всего 130 детей. Как утверждают соцдемы, остальные 1 370 детей станут фейковыми гражданами, поскольку российское законодательство не позволяет отказываться от гражданства РФ до достижения совершеннолетия.
Социал-демократы выступали против этого законопроекта и за принятие вместо него более справедливого, который дал бы гражданство всем детям. Поняв, что центристы, EKRE и Isamaa на это не пойдут, соцдемы поддержали законопроект коалиции, чтобы гражданство получили хотя бы 130 человек.
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