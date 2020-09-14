Евгений Осиновский: больно признавать это, но нынешнему правительству наплевать на образование и науку

Инициированные фракцией Социал-демократической партии поправки предусматривают, что финансирование сферы науки должно увеличиваться в течение трех лет на 100 млн евро ежегодно, затем — в соответствии с экономическим ростом.

”Правительство уже два года отказывается выполнять соглашение по финансированию науки, хотя все представленные в парламенте партии перед выборами подписали его и заверили, что постыдное недофинансирование науки останется в прошлом”, — отметил бывший министр образования и науки Евгений Осиновский.

”Правящая коалиция лицемерно разводит руками, жалуется на нехватку денег, но при этом находит сотни миллионов евро на поддержку отжившей свое промышленности, проектов недвижимости партийных спонсоров и прочую ерунду”, — сказал он.

По словам Осиновского, вопрос, как всегда, в приоритетах. ”Мне больно это признавать, но образование и наука не являются приоритетом сегодняшнего правительства. К сожалению, это так”, — подчеркнул он.

Социал-демократы раньше уже инициировали аналогичный законопроект. Правящая коалиция решила ”заморозить” его, чтобы спасти своих депутатов от необходимости голосовать против законопроекта. ”В ситуации, когда правительство на словах соглашается с тем, что финансирование науки должно вырасти, мы снова вносим свое предложение. Сейчас идет работа над новым госбюджетом, так давайте наконец решим эту проблему”, — подвел итог Евгений Осиновский.

Заседание комиссии по культуре начнется в 11 часов. В 13 часов перед зданием Рийгикогу по инициативе Союза студенческих представительств Эстонии пройдет акция в поддержку увеличения финансирования высшего образования и науки.