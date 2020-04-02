02.04.2020, 16:00

Евгений Криштафович раскритиковал вручение премии в 2300 евро чиновнице МВД

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Евгений Криштафович
Евгений КриштафовичFoto: Karin Kaljuläte

Директор Центра Европейских инициатив Евгений Криштафович в интервью RusDelfi рассказал, что время для премий руководителям департаментов Министерства внутренних дел еще не пришло, и вместо этого можно было ограничиться грамотой.

2 апреля министр внутренних дел Март Хельме выписал гендиректору Центра тревоги Кятлин Алвела премию в размере 2300 евро за успешный запуск кризисной информационной телефонной линии 1247.

"Я считаю, что назначение премий чиновникам МВД в размере до половины оклада за успешную борьбу с эпидемией коронавируса, или назначение Михаила Кылварта в совет региональной больницы с дополнительной компенсацией в 360 евро в месяц - это совершенно недопустимая практика на фоне ожидаемых чудовищных сокращений затрат в публичном секторе, а также волны банкротств в сфере предпринимательства. Маски в Нарвскую больницу прислали просроченные и частично покрытые плесенью, но правительство выписывает высшим чиновникам премии за успешную работу строго по расписанию! Если кроме повышения себе окладов и выписывания внеочередных премий - других эффективных средств для борьбы с эпидемией действующая коалиция выдумать не может, то надо срочно уходить в отставку. Все премии руководству в государственном секторе необходимо заморозить как минимум до конца бюджетного года. Премии, по возможности, надо будет выдать рядовым сотрудникам и волонтёрам, которые работают на передовой - врачам, медсёстрам, социальным работникам, работникам органов попечения, полицейским и спасателям. А директорам департаментов можно в этот раз почётной грамотой обойтись. Хотя бы сейчас", - считает Криштафович.

А что думаете вы?

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