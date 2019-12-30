Эвелин Ильвес вынудили на праздники уехать из Таллинна

"Я уехала из Таллинна на Рождество и Новый год, потому что моего любимца пробирает дрожь, когда половину декабря и ночью, и днем взрывают пиротехнику", — написала Ильвес в Facebookis. Она разделяет озабоченность многих владельцев собак и согласна с тем, что это мучительное зрелище — испуганная и дрожащая собака.

Хозяйка ее пес проводят время в Хаапсалу, где, по словам Ильвес, днем и ночью тихо и спокойно. Эвелин Ильвес выступает против грохота пиротехники и призывает людей отказаться от нее.