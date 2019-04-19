Эвелин Ильвес рассматривает возможность стать председателем Партии зеленых(33)
В программе Kolmeraudne на TV3 экс-первая леди Эвелин Ильвес, которая баллотируется в Европарламент по списку Партии зеленых, сообщила, что у нее есть и другие цели.
В программе Kolmeraudne на TV3 экс-первая леди Эвелин Ильвес, которая баллотируется в Европарламент по списку Партии зеленых, сообщила, что у нее есть и другие цели.
Ведущий передачи Kolmeraudne Михкель Рауд спросил у Ильвес, что она будет делать, если ее не выберут в Европарламент - уйдет из политики или же, быть может, будет баллотироваться в списках "зеленых" на выборах в местные самоуправления?
Ильвес сообщила, что изначально у нее не было больших планов с "зелеными", но вскоре должно собраться общее собрании партии, чтобы выбрать новое руководство на два года.
На вопрос Рауда, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру, Эвелин Ильвес ответила, что возможно будет. Рауд уточнил, будет ли она избираться на должность председателя партии, на что Ильвес вновь ответила "возможно".
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