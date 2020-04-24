Эвелин Ильвес отметила дома с подругами день рождения. Больница отправила ее на карантин

Вчера бывшая первая леди Эвелин Ильвес сообщила у себя в блоге на Toidutare в Õhtuleht, что в начале неделе отметила вместе с подругами в ”своем домашнем ресторане” день рождения.
Как известно, Эвелин Ильвес проходит резидентуру в отделении восстановительного лечения в больнице Магдалеэна. По словам представителя больницы, руководитель Ильвес поговорил с ней, и в целях обеспечения безопасности ей было дано распоряжение остаться дома на карантине.
Сама Ильвес сказала, что ее домашний ресторан позволяет придерживаться правила 2x2 и что это была просто встреча ”нескольких друзей”.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!