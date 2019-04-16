16.04.2019, 19:05

Эвелин Ильвес о визите Кальюлайд в Москву: русский мужчина, как правило, уважает женщин и бьет только, если любит

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rus.delfi.ee
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Эвелин Ильвес о визите Кальюлайд в Москву: русский мужчина, как правило, уважает женщин и бьет только, если любит
Evelin ja Toomas Hendrik Ilves Hantõ-Mansiiskis. Nende ees Dmitri MedvedevFoto: Rein Sikk

”Чего мы больше всего боимся, говоря о предстоящем визите в Москву Кальюлад? Элегантного нокаута со стороны непредсказуемого президента России, который повергнет нас ниц и нанесет смертельный удар по нашей начавшей было потихоньку расти уверенности в себе? Не думаю", — пишет бывшая первая леди Эвелин Ильвес в своем мнении в Eesti Päevaleht.

"Русский мужчина, как правило, уважает женщин и, согласно распространенному в славянской культуре мифу, поднимает на нее руку только в случае, если любит. В эстоно-российских же отношениях вряд ли можно увидеть любовь, которая нуждалась бы в том, чтобы ее проявили”.

Ильвес отмечает, что все три бывших президента восстановившей независимость Эстонии встречались с президентом России и в свете исторических перипетий главам нашего государства приходилось ”в определенном смысле уже заранее быть, скорее, смиренными”. Однако сейчас, по словам Ильвес, Эстония выросла в достойное независимое государство, которое занимает среди развитых стран определенную позицию и является полноправным членом НАТО и ЕС.

”Некоторые анализировали предстоящий визит главы государства в контексте ”Правды и справедливости”, и я хотела бы присоединиться к ним. Простая хуторская мудрость говорит, что даже если твой сосед настоящий сумасшедший, то ни вражда, ни молчание не помогут. Следуя злу, ты хоронишь себя в ядовитом болоте, и для того, чтобы выбраться оттуда, будущим поколениям останется только бежать”, — пишет Ильвес.

”Если приглашения не поступало, то почему бы самому не предложить себя в качестве гостя? Являвшаяся послом Эстонии в РФ во время нашего визита в Сибирь Марина Кальюранд первой в эстонской политике сыграла в Теэле и предложила себя социал-демократам. Моя Теэле постучала в ворота покосившегося забора зеленых, чтобы поинтересоваться, не нужны ли им молодые яблони, поскольку только разговорами о конопле и глифосате не убедить жителей страны в серьезности проблемы изменения климата”.

”Из основополагающих текстов эстонской литературы нам известно, что у Теэле просто было немного больше куража, чем у обычных девочек. И, несмотря на то, что наше общество — особенно в свете нового правительства — скорее, противостоит смелым женщинам, этот визит мог бы стать свежим и оптимистичным дебютом”, — уверена Ильвес.

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