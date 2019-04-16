Эвелин Ильвес о визите Кальюлайд в Москву: русский мужчина, как правило, уважает женщин и бьет только, если любит

"Русский мужчина, как правило, уважает женщин и, согласно распространенному в славянской культуре мифу, поднимает на нее руку только в случае, если любит. В эстоно-российских же отношениях вряд ли можно увидеть любовь, которая нуждалась бы в том, чтобы ее проявили”.

Ильвес отмечает, что все три бывших президента восстановившей независимость Эстонии встречались с президентом России и в свете исторических перипетий главам нашего государства приходилось ”в определенном смысле уже заранее быть, скорее, смиренными”. Однако сейчас, по словам Ильвес, Эстония выросла в достойное независимое государство, которое занимает среди развитых стран определенную позицию и является полноправным членом НАТО и ЕС.

”Некоторые анализировали предстоящий визит главы государства в контексте ”Правды и справедливости”, и я хотела бы присоединиться к ним. Простая хуторская мудрость говорит, что даже если твой сосед настоящий сумасшедший, то ни вражда, ни молчание не помогут. Следуя злу, ты хоронишь себя в ядовитом болоте, и для того, чтобы выбраться оттуда, будущим поколениям останется только бежать”, — пишет Ильвес.