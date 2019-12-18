Эвелин Ильвес искала еду в мусорных контейнерах и поняла, что магазины выбрасывают хорошие продукты

Эвелин Ильвес призналась после совершенного ради сюжета ныряния в мусорные баки, что примерно три четверти обнаруженных в них фруктов и овощей были пригодными для употребления в пищу: "я бы их даже в биоотходы не отправила", – сказала она, передает rus.err.ee.

Дайверы выносят из контейнеров за магазинами целые мешки продуктов, после чего отмывают их. Затем активисты относят еду в свои общины и оповещают в социальных сетях о том, что им удалось найти.

Мусорный дайвер Маргус Менерт отметил, что выбор продуктов в магазинах огромен, но о сортировке мусора они зачастую не думают. "Для меня стало неожиданностью, что они выбрасывают фрукты в контейнеры для бытовых отходов прямо в пластиковой упаковке", – добавила Ильвес.