Эвелин Ильвес искала еду в мусорных контейнерах и поняла, что магазины выбрасывают хорошие продукты(42)
Ресторатор Эвелин Ильвес вместе с журналистами искала хорошую еду в мусорных баках, а точнее, занималась мусорным дайвингом.
Ресторатор Эвелин Ильвес вместе с журналистами искала хорошую еду в мусорных баках, а точнее, занималась мусорным дайвингом.
Эвелин Ильвес призналась после совершенного ради сюжета ныряния в мусорные баки, что примерно три четверти обнаруженных в них фруктов и овощей были пригодными для употребления в пищу: "я бы их даже в биоотходы не отправила", – сказала она, передает rus.err.ee.
Дайверы выносят из контейнеров за магазинами целые мешки продуктов, после чего отмывают их. Затем активисты относят еду в свои общины и оповещают в социальных сетях о том, что им удалось найти.
Мусорный дайвер Маргус Менерт отметил, что выбор продуктов в магазинах огромен, но о сортировке мусора они зачастую не думают. "Для меня стало неожиданностью, что они выбрасывают фрукты в контейнеры для бытовых отходов прямо в пластиковой упаковке", – добавила Ильвес.
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