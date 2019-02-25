Эвелин Ильвес хочет баллотироваться в Европарламент

На вопрос ERR.ee, есть ли у нее амбиции баллотироваться в Европарламент, бывшая супруга президента Ильвеса ответила утвердительно: "Амбиции есть, но все же это еще не точно".

При этом, как отмечает портал, времени на раздумье у нее практически нет, поскольку партии совсем скоро утвердят свои списки.

"На самом деле крайний срок — 6 апреля, поэтому время еще есть, — возразила экс-первая леди страны. — До тех пор, пока не станут известны результаты выборов в Рийгикогу, не будет ясности и с выборами в Европейский парламент".

Отвечать на вопрос, есть ли у нее конкретное предложение от какой-либо партии, Эвелин Ильвес не пожелала.