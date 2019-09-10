EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, не оплативших парковочный штраф

Первое подобное ходатайство департаменту представила в мае компания EuroPark. К настоящему моменту она получила данные 6000 владельцев транспортных средств.

По словам юриста EuroPark Кяди Сасик-Корни, подача первого ходатайства заняла некоторое время, но с мая механизм заработал, и сейчас фирма получила данные 6000 автовладельцев.

Хотя данные получены на 6000 тысяч машин, это не означает, что будет выписано 6000 штрафов - на некоторые автомобили будет выписано несколько штрафов.

Главный специалист Департамента шоссейных дорог Каиса Пийрсоо сообщила, что помимо EuroPark данные нарушивших правила автовладельцев выданы еще одной частной парковочной компании.