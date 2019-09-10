10.09.2019, 15:17

EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, не оплативших парковочный штраф

 (38)
rus.delfi.ee
EST 30
EuroPark получил данные 6000 автовладельцев, не оплативших парковочный штраф
Ilmar Saabas

Начиная с весны Департамент шоссейных дорог, исходя из принятого в начале года судебного решения, стал выдавать занимающимся парковкой частным фирмам данные водителей, нарушивших условия парковки.

Первое подобное ходатайство департаменту представила в мае компания EuroPark. К настоящему моменту она получила данные 6000 владельцев транспортных средств.

По словам юриста EuroPark Кяди Сасик-Корни, подача первого ходатайства заняла некоторое время, но с мая механизм заработал, и сейчас фирма получила данные 6000 автовладельцев.

Хотя данные получены на 6000 тысяч машин, это не означает, что будет выписано 6000 штрафов - на некоторые автомобили будет выписано несколько штрафов.

Главный специалист Департамента шоссейных дорог Каиса Пийрсоо сообщила, что помимо EuroPark данные нарушивших правила автовладельцев выданы еще одной частной парковочной компании.

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