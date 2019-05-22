Euronews: в Эстонии страх перед миграцией перекрыл страх перед Россией

Euronews пишет: страх перед Россией сделал Эстонию ”проевросоюзной” и прозападной. Теперь же этот страх перекрывает страх перед миграцией, и избиратели склоняются к правым крайностям, в сторону подчеркнуто националистичной, евроскептической и этноцентристской партии.
”Избиратели ненавидят исламский терроризм, избиратели ненавидят все, что уничтожает христианство, ненавидят мультикультурную политику”, — сказала Euronews Инге, поддерживающая EKRE. „Вы понимаете, что это уничтожение белой расы?”
Партия привлекает также и евроскептиков в более широком смысле.
”Я поняла, что главная цель EKRE — избежать становление ЕС федеральным государством”, — сказала избирательница этой партии из Люксембурга Лий Вилленталь. ”Что до миграции, то ее легче сдержать, чем развернуть вспять. Политика должна смотреть наперед… вы, конечно же, видели, что происходит в Великобритании, Германии, Франции, Швеции”.
Также, пишет Euronews, новый глава МВД Март Хельме и его сын — новый министр финансов Мартин Хельме сказали в 2013 году в телепередаче, что хотят, чтобы Эстония была ”белой”. Партия настроена критично также и в отношении феминизма, однополых браков и СМИ.