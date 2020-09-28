ETV+ исполнилось 5 лет: чего добился телеканал и зачем он нужен?

Ровно 5 лет назад, 28 сентября 2015 года, в эфир вышла первая передача на ETV+. RusDelfi встретился с главным редактором общественно-правового телеканала Екатериной Таклая, чтобы узнать — оправдывает ли канал вложенные в него бюджетные средства.
Поздравляем!
Спасибо!
Что для вас лично это значит — 5 лет в эфире?
Я очень рада быть главным редактором ETV+. Это уникальный канал, первый на русском языке в Эстонии. Для меня лично очень много значит то, что я могу последние два года принимать участие в создании контента этого канала.
Главные редакторы ETV+ :
2015 — май 2018 Дарья Саар Май 2018 — декабрь 2018 и.о Урмас Ору Январь 2019 — … Екатерина Таклая
Чего удалось добиться за 5 лет?
1. ETV+ — первый среди всех русскоязычных телеканалов в Эстонии по охвату аудитории. ETV+ в месяц смотрят 358 000 человек. Это средний показатель с января по сентябрь этого года. Это люди, которые как минимум раз в месяц в течение 15 минут смотрят наш канал по телевизору. Нас знают. Когда зрителям нужна быстрая и проверенная информация, они к нам обращаются.
2. Как показало исследование Kantar Emor, ETV+ является первым медийным каналом, которому русскоязычная аудитория доверяет больше всего среди всех прочих русскоязычных СМИ (радио, печатные и онлайн издания).
3. Каналу удалось воспитать и вырастить профессиональных тележурналистов, которых до этого в Эстонии было мало. Многие пришли вообще без опыта в тележурналистике. Если посмотреть эфиры пятилетней давности и сегодняшние эфиры, то разница сразу заметна.
Какая главная передача на канале?
Главной передачи на ETV+ нет. А если говорить о самой популярной, то это выпуск новостей ”Актуальная камера”. Она была создана задолго до ETV+. Если посмотреть на статистику в 2015-2016 телесезонах, то ”АК” в среднем смотрели по 6 тысяч человек. Сейчас в среднем смотрят 23 тысячи человек. Аудитория выросла почти в 4 раза.
Давайте про планы.
Главная стратегическая задача — наращивать долю аудитории. Это показатель, говорящий о том, какой процент телезрителей, из сидящих сейчас перед экраном, смотрят ваш канал. Сейчас наша доля аудитории — 1.5%, в августе прошлого года — 1%. Конечно, хорошо было бы достичь показателей ПБК — около 4%. Охват у нас большой. Нам нужно сделать так, чтобы нас смотрели дольше — условно, не полчаса в день, а два часа в день.
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Бюджет ETV+ на 2019 год — 2.7 миллиона евро. Это закупочный контент (фильмы, сериалы), перевод и озвучка, зарплаты, создание собственных передач. (В 2018 году бюджет был 3.1 миллиона евро, в 2017 — 3 миллиона евро. К слову, у новостной редакции ”АК” и спортивной редакции отдельный бюджет — RusDelfi)
Екатерина Таклая
Я могу объяснить, почему у нас доля аудитории ниже, чем у конкурентов. Многое упирается в бюджет. Мы проигрываем российским каналам в дневное время. У них днем идут развлекательные передачи: ”Мужское-Женское”, ”Модный приговор”, ”Давай поженимся”. Мы не можем себе позволить заполнять эфирное время днем таким контентом. На это нет средств.
А хотелось бы?
Если мы хотим конкурировать, то мы должны создавать контент для дневного эфира и увеличить объем собственных передач вечером. Сейчас мы днем показываем повторы и архив. А из своего контента у нас есть полтора часа утром — передача ”Кофе+”. И 1.20 часа вечером — ”Актуальная камера” и своя вечерняя передача.
Вы просите денег у правления? Спрашивали дополнительных 1-2 миллиона?
Нет, говорить о таких цифрах невозможно. Если мы просим дополнительные средства, то речь идет о 10 000 — 30 000 евро. Да и такие деньги нам выкраивают с трудом.
Когда составляется бюджет, просите добавить?
Да, всегда можно просить больше, но эти расходы должны быть аргументированы. Для создания конкретных единичных проектов. Но мы не сможем получить деньги на новую передачу, которая будет выходить регулярно весь сезон.
Почему все хотят закрыть ETV+?
Честно говоря, я давно не слышала, что нас хотят закрыть. Два-три года назад постоянно об этом говорили, но последний год подобные разговоры прекратились. Особенно они поутихли весной, во время коронакризиса. Рейтинги выросли у всех собственных передач, у ”Актуальной камеры” — в три раза. Полагать, что ETV+ не выполнил свою функцию — неправильно. Поэтому и нет оснований говорить о закрытии канала.
Например, политики EKRE говорили, что этот ”пропагандистский канал” нужно закрыть. Михаил Кылварт тоже подчеркивал низкий рейтинг ETV+. Откуда у некоторых политиков такая ненависть к каналу?
Многие зарабатывают себе политические очки на этих высказываниях. У нас в коронакризисный период было два проекта в сотрудничестве с городской управой Таллинна, и никто не говорил, что нет смысла показывать Таллиннский ”Тотальный диктант” и пресс-конференции мэрии на ETV+. Показатели растут. Доля эфирной аудитории была 1%, теперь 1.5%. Разница в 0.5% хоть и небольшая, но это все равно рост на 50%.
Давайте продолжим тему с Михаилом Кылвартом. Когда закрылись ”Новости Эстонии” на ПБК, вы обрадовались этому?
С уходом ”Новостей Эстонии” появился шанс получить аудиторию, которая раньше нас регулярно не смотрела. С другой стороны, конкуренция — это всегда хорошо. Она держит в тонусе журналистов, редакторов. Выбор важен и для телезрителя. Поэтому закрытие ”Новостей Эстонии”, как журналист, я не считала положительным явлением. Как руководитель канала — рассматривала как дополнительный шанс.
Как отнеслись к возвращению, но уже ”Новостей Таллинна”?
Это не повлияло на наш рейтинг новостей. Средние цифры примерно те же самые, что и весной.
(”Новости Эстонии” на ПБК перестали выпускать 20 марта 2020 года из-за экономических проблем. Уже с 24 августа на ПБК вернулся практически тот же формат новостей, но под названием ”Новости Таллинна”. По заказу Таллиннской горуправы услугу предоставляет та же фирма — Subbmedia OÜ. Доля аудитории ПБК в мае 2019-го — 4.9%, в мае 2020-го — 4.3% — RusDelfi).
Когда вы заступали на пост, то четко сказали, что хотите делать телеканал для более взрослой аудитории, в отличие от Дарьи Саар. Правильно понимаю, это решение оправдало себя?
Судя по рейтингу, да. Я убеждена в том, что для каждой возрастной группы есть определенный медийный канал. Молодежь не будет смотреть традиционное телевидение. Она получает информацию по другим каналам. Дарья Саар пошла по этому пути. Оказалось, что большую аудиторию таким способом не завоюешь. Каналу нужен был эфирный рейтинг, мы не можем тратить бюджетные средства просто так. Поэтому я сочла правильным переключиться с молодежи на более зрелых телезрителей.
Кто ваша аудитория?
60%-70% это русскоязычный телезритель. На 80% это люди 50+, 4% до 34 лет и 16% от 34 до 50 лет. На РТР, ПБК и НТВ доля аудитории 50+ около 90%, в том числе 60% — это зрители 65+. Кроме того, наша аудитория более маскулинная (больше мужчин), более образованная, больше рассредоточена по всей стране, чем у конкурентов (РТР, ПБК и НТВ).
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Хотелось бы сделать второй сезон ”Что? Где? Когда?”. Если бюджет на следующий год останется таким же, то, скорее всего, осенью следующего года мы покажем второй сезон ЧГК.
Екатерина Таклая
Давайте поговорим про телепрограмму. Почему у передачи ”Своя правда” — новые ведущие?
Живущую в России Елена Хангу мы физически не можем сюда приглашать из-за пандемии коронавируса. Это невозможно. Елене Повериной мы предлагали сотрудничество на несколько других условиях, на которые она не согласилась.
Это каких?
Я не буду раскрывать подробности трудовых отношений. Условия были предложены другие, они для нее оказались неприемлемы, к сожалению.
Я слышал, что когда Елена Поверина работала, то многие редакторы передачи ушли, а когда она ушла — редакторы вернулись.
Проект сложный. Когда в одном проекте работает большая команда с сильными журналистами и сильными личностями, где каждый знает, как лучше, то не всегда работа складывается просто. В какой-то момент стало сложно сохранять спокойствие в коллективе. Зимой я решила дать возможность ведущим делать передачу такой, какой они ее видят. Во время весеннего коронакризиса вся передача, по сути, лежала на плечах Елены Повериной. Понятно было, что целый следующий сезон в таком режиме работать нельзя. Нужно было возвращать в передачу редакторов.
Раньше говорили, что на ETV+ должны работать журналисты ERR. Сейчас, как я понимаю, это правило не действует?
Я считаю, что чем больше у нас разных ведущих и редакторов, тем лучше. Телезрителю стало бы скучно смотреть на одни и те же лица утром и вечером. Нам нужно развиваться, искать новых лиц, журналистов. Чем больше способных людей у нас в команде, тем лучше.
Вы сказали, что не хочется, чтобы одни и те же люди работали. Сейчас ведь так и получается… Андрей Титов утром и в среду вечером. Елена Соломина утром и в понедельник вечером. Дмитрий Пастухов ведет две передачи. Одни и те же люди на проектах. Я не спорю, что они профессионалы, но все же.
Мы должны по возможности разнообразить состав ведущих. Согласна, новых лиц нужно растить и воспитывать. Нельзя просто так взять любого хорошего журналиста и поставить его в эфир. Он должен обладать рядом качеств, ведь телевидение — это самый требовательный формат. Тележурналист должен очень быстро реагировать в прямом эфире, не выдавать своим видом внештатные ситуации, это очень высокий уровень подготовки. Но мы ищем новые лица.
Как?
Чтобы начать в тележурналистике, можно, например, попробовать поработать репортером. Это самый первый уровень. В передаче ”Народу важно” один из авторов новостного блока — это Александра Грюнвальд. В прошлом году она впервые пришла в Нарвскую студию репортером. Для ”Летней студии” из Тарту нам делала сюжеты Татьяна Денхов. У нас постепенно растет Артемий Фомин. Он начинал оператором, теперь уже и монтажер, и ассистент режиссера — вообще мультифункциональный сотрудник. Все-таки вход на телевидение начинается через репортерство...
Практика в ”Актуальной камере”?
Да. Работа в летнем проекте. Хотя в этом году мы его делали впервые, поэтому там было не много возможностей поработать людям со стороны. Сначала нужно было обкатать систему самим. В следующем году, надеюсь, передача продолжится. Все могут попробовать сделать в нее сюжеты.
Что касается ведущих, то мы не можем предложить постоянную работу новому ведущему, потому что для этого нет постоянного проекта и свободной ставки.
Вряд ли Ольга Иванова бегала с микрофоном. Как она к вам попала?
Мы с ней встретились. Это была обоюдная инициатива. Если хотите знать, кто позвонил первый — то она мне написала, дала понять, что у нее есть интерес. Она хотела попробовать, мы были заинтересованы. У нее есть все данные, чтобы попробовать себя в эфире. Мы остались довольны ее работой. Хотя конкретных дальнейших планов по сотрудничеству у нас нет.
Какая сейчас самая острая передача на ETV+?
”Кто Кого?”, ”Инсайт” и ”Интервью недели”.
Как мне кажется, за 5 лет у ETV+ не появилось острой передачи, как Esimene stuudio или Suud puhtaks на ETV.
У нас есть ”Интервью недели”, где Дмитрий Пастухов достаточно жестко задает вопросы.
Я скорее про масштаб влияния на общество. В Esimene stuudio приходят лидеры всех партий и спорят между собой.
Мы не всегда можем пригласить главных политиков, потому что они не владеют русским языком. Мы пробовали во время кризиса приглашать премьер-министра, главу МИД на интервью, и делать синхронный перевод. Это немного другое дело, из-за этого передача страдает. Теряются эмоции, динамика, определенные нюансы. Это не упрек в сторону переводчиков. Просто так оно есть. Но в тот момент информация из первых рук была важнее.
Получается, в самой идее создания ETV+ отсутствует предпосылка того, что канал будет таким же влиятельным и острым как ETV. Просто потому, что он на русском языке.
В каком-то смысле, да. Опять же, это всегда вопрос выбора. Что нам важнее, премьер-министр в студии с переводом. Или другой русскоязычный чиновник из министерства. Это выбор в конкретной ситуации.
Назовите несколько острых сюжетов или интервью на канале за последнее время.
(ETV+ показывал два сериала собственного производства: ”Ласнагорск” и ”Горящая земля” — RusDelfi)
Нет, мы не похоронили эту идею. Не исключено, что у нас в ближайшем году появится еще один русскоязычный сериал. Пока не хочу раскрывать все подробности, многое зависит от бюджета.
Это будет сериал на 8 серий по 30 минут, свой материал, снятый в Эстонии. Немножко триллер, немножко драма. То, что близко эстонским людям.
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Чтобы наполнить нашу сетку эстонским контентом, его нужно больше производить. Мы в основном показываем все эстонские качественные фильмы и сериалы. Но их недостаточно. Мы можем использовать архив, но многим это тоже не понравится. А создавать свой контент — очень дорого. Естественно, в программе есть русскоязычный контент. Телезритель предпочитает контент на русском языке. Не важно, где его сделали, в Эстонии, Украине, России или Беларуси.
Екатерина Таклая
В чем миссия ETV+?
Предоставлять качественную новостную и аналитическую информацию, прежде всего местную, для русскоязычных жителей Эстонии.
Комментарий председателя совета ERR Рейна Вейдеманна:
Какое главное требование стоит перед каналом?
ETV+ одна из неотъемлемых частей ERR. Канал выполняет те же задачи, которые стоят перед всей структурой ERR. Так как исторически около трети жителей Эстонии дома разговаривают на русском языке, единый и достоверный источник информации на русском языке необходим для общественно-правового вещания. Понятно, что к формированию программы телеканала действуют те же профессиональные требования, как и для всей структуры ERR.
Вы довольны работой телеканала? Что можно было бы сделать по-другому?
Да, в целом доволен. Особенно был доволен работой канала во время первой фазы коронакризиса весной. Чрезвычайное положение показало, что во время кризисов русскоязычные жители Эстонии верят эстонским источникам информации, рассчитывают на них. Это продолжается и сейчас. Зрители, которые начали смотреть канал весной, остались и продолжают смотреть канал осенью.
Необходимо подумать над внедрением синхронного перевода в передачи ETV+. Для того, чтобы привлекать экспертов и политиков, которые не владеют русском языком, да и не должны им владеть. Если в новостных передачах оправдан прямой и быстрый контакт со зрителями на родном для них языке, то в других программах нужно найти возможность для высказываний на государственном языке. Это поможет избежать языковую сегрегацию. Также для интеграции важно, чтобы проблемы русскоязычной общины транслировались и на эстоноязычных каналах. Некоторые документальные проекты это осуществляют, например, фильмы Суржиковой. (Алена Суржикова снимает документальные фильмы про успешных русскоязычных жителей Эстонии - RusDelfi). Еще можно было бы чаще переводить передачи ETV+ на эстонский язык.
Каково было ваше первое желание, когда вы начали работать председателем совета ERR в 2017 году?
Цель была достичь 1% от доли аудитории к 2019 году. Мы этого добились. Совет также одобряет решение правления ERR назначить главным редактором ETV+ Екатерину Таклая. Этот выбор до сих пор во всех отношениях себя оправдывает. Какую передачу вы смотрели чаще всего?
"Интервью недели", "Инсайт", время от времени смотрю художественные фильмы.
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