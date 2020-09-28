ETV+ исполнилось 5 лет: чего добился телеканал и зачем он нужен?

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Что для вас лично это значит — 5 лет в эфире?

Я очень рада быть главным редактором ETV+. Это уникальный канал, первый на русском языке в Эстонии. Для меня лично очень много значит то, что я могу последние два года принимать участие в создании контента этого канала.

Главные редакторы ETV+ : 2015 — май 2018 Дарья Саар

Май 2018 — декабрь 2018 и.о Урмас Ору

Январь 2019 — … Екатерина Таклая

Чего удалось добиться за 5 лет?

1. ETV+ — первый среди всех русскоязычных телеканалов в Эстонии по охвату аудитории. ETV+ в месяц смотрят 358 000 человек. Это средний показатель с января по сентябрь этого года. Это люди, которые как минимум раз в месяц в течение 15 минут смотрят наш канал по телевизору. Нас знают. Когда зрителям нужна быстрая и проверенная информация, они к нам обращаются.

2. Как показало исследование Kantar Emor, ETV+ является первым медийным каналом, которому русскоязычная аудитория доверяет больше всего среди всех прочих русскоязычных СМИ (радио, печатные и онлайн издания).

3. Каналу удалось воспитать и вырастить профессиональных тележурналистов, которых до этого в Эстонии было мало. Многие пришли вообще без опыта в тележурналистике. Если посмотреть эфиры пятилетней давности и сегодняшние эфиры, то разница сразу заметна.

Какая главная передача на канале?

Главной передачи на ETV+ нет. А если говорить о самой популярной, то это выпуск новостей ”Актуальная камера”. Она была создана задолго до ETV+. Если посмотреть на статистику в 2015-2016 телесезонах, то ”АК” в среднем смотрели по 6 тысяч человек. Сейчас в среднем смотрят 23 тысячи человек. Аудитория выросла почти в 4 раза.

Давайте про планы.

Главная стратегическая задача — наращивать долю аудитории. Это показатель, говорящий о том, какой процент телезрителей, из сидящих сейчас перед экраном, смотрят ваш канал. Сейчас наша доля аудитории — 1.5%, в августе прошлого года — 1%. Конечно, хорошо было бы достичь показателей ПБК — около 4%. Охват у нас большой. Нам нужно сделать так, чтобы нас смотрели дольше — условно, не полчаса в день, а два часа в день.