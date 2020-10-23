"Это ужасно. В Volvo было трое погибших. В том числе малыш в автокресле". Суд над устроившим смертельную аварию алководителем продолжается

”Люди в крайне тяжелом состоянии. Один мертв. Прошу срочно выслать скорую”, — говорит один из звонивших в центр тревоги 11 января. ”Машина настолько деформирована, что к ней невозможно подойти, — сообщает другой. — Я бы хотел помочь. Но это невозможно”.

Работники центра тревоги сообщают по внутренней линии: ”Код 13. Двое взрослых и один маленький ребенок. Двое в больницу”.

Этих звонков не было бы, если бы Андрес Рейнарт в январе этого года не сел за руль в состоянии тяжелого алкогольного опьянения (3,54 промилле) и не помчался бы по шоссе Курессааре-Виртсу со скоростью 178 километров в час и не устроил аварии, в которой погибли три человека: 27-летняя женщина, 58-летняя женщина и 9-месячный ребенок.

В зале суда мужчина смотрит куда угодно, только не на потерпевших. Тем не менее, адвокат Рейнарта Ану Тоомемяги обращается к суду с просьбой дать обвиняемому возможность обратиться к потерпевшим. Никто из потерпевших его слушать не хочет и обращение отменяется.

Когда прокурор Райнер Амур начинает зачитывать длинный список повреждений 58-летней женщины, ее дочь Мерли встает и выходит из зала. Список травм ребенка прокурор не зачитывает, а фотографии вскрытия в документах закрывает. ”На это невозможно смотреть”, — отмечает он. Амур рассказывает, как в тот день лично приехал на место происшествия. "Это было ужасно. Везде валялись куски от машин. В Volvo было трое погибших. В том числе сидевший в автокресле ребенок”, — вспоминает он.

Прокурор обвиняет Андреса Рейнарта в убийстве, поскольку его не волновали последствия, то есть имелся умысел.

Судья спрашивает мнение обвиняемого, на что тот говорит, что частично признает себя виновным. ”В нарушении правил дорожного движения”, — уточняет он и добавляет, что в убийстве он себя виновным не признает.

Адвокат Тоомемяги парирует: ”Разве когда человек открывает бутылку с алкоголем, то употребляет ее содержимое с намерением кого-то убить? Авария могла произойти по неосторожности, здесь не было умысла”. По ее словам, Рейнарт сделал все возможное, чтобы предотвратить аварию. Например, на дороге были обнаружены следы, похожие на тормозные, а также на перекрестке отсутствовала сплошная линия.