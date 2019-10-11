"Это сознательная провокация и раскол общества". Ладынская-Кубитс собирается идти против партии и не поддержит кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ

"Решение комиссии по иностранным делам, особенно то, как это решение подготовили, весьма досадное. Теперь дело за большим залом — каждый депутат сможет принять решение и проголосовать согласно своей совести", — прокомментировала Ладынская-Кубитс Delfi.
По ее словам, голосование состоится в ноябре.
Ладынская-Кубитс говорит, что вчера она подумала, что где-то ведь должна проходить граница — тот момент, когда встанешь и скажешь: в нашей стране нельзя просто так оскорблять людей, внез ависимости от их взглядов, происхождения, веры, корней, должности и т.д.
"Идти с такой риторикой на европейскую платформу — это сделает Эстонию уязвимой. Я бы даже сказала, что это сознательная провокация. Моя позиция известна фракции Isamaa и мой голос им учитывать нельзя. Потому что это не место для компромиссов, а сознательный раскол общества", — считает она.
Депутат добавила, что дело не в одном лишь слове, а в общем отношении.
"То, что я сейчас вижу, для меня и для многих моих избирателей недопустимо", — подчеркнула Ладынская-Кубитс.
Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала у многих политиков и общественности неоднозначную реакцию, ведь он несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в Facebook.
"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал тогда Рейтельманн.
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