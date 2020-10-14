Это случилось: в Эстонии зафиксированы первые случаи повторного заражения COVID-19

"Были единичные случаи", — сказала Forte представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Кингсепп привела в пример случай, когда у человека впервые диагностировали COVID-19 весной за границей, в промежутке он месяцами был негативным и недавно в Эстонии сдал положительный анализ.

Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Евгения Эпштейн также рассказала о случае, когда человек сдал положительный тест в конце марта и снова в начале сентября.

Что касается степени тяжести перенесения заболевания снова заразившихся, то Департамент здоровья не обнаружил, чтобы люди при повторном заражении попадали на больничную койку.

"По нашим сведениям, тяжелых случаев повторного заражения до сих пор не было", — сказала Кингсепп.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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