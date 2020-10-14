14.10.2020, 11:11

Это случилось: в Эстонии зафиксированы первые случаи повторного заражения COVID-19

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EST
Это случилось: в Эстонии зафиксированы первые случаи повторного заражения COVID-19
AFP

В Эстонии зафиксировали первые случаи, когда один раз уже переболевшие коронавирусом COVID-19 люди, несмотря на образование антител, заразились тем же заболеванием снова.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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