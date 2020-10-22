"Это равнялось бы смертной казни". Подозреваемый в киберпреступлениях житель Эстонии из-за коронавируса избежал высылки в США

Это была беспрецедентная победа адвоката Эве Финк.

Власти США обвиняют 32-летнего гражданина Эстонии Павла Цуркана в киберпреступлениях. Центральная криминальная полиция задержала его осенью прошлого года, однако высылка не состоялась благодаря умелой тактике Финк.

3 сентября этого года правительство Юри Ратаса все же одобрило экстрадицию Цуркана, но Финк обратилась в Таллиннский административный суд и в прошлую пятницу получила решение об аннулировании решения о высылке.

Главным ее аргументом Финк стало то, что высылка ее клиента в США, где свирепствует коронавирус, может поставить под угрозу здоровье и даже жизнь ее клиента. Адвокат отметила, что на пресс-конференции, состоявшейся в день принятия решения об экстрадиции, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу рекомендовал воздержаться от поездок в какие-либо зарубежные страны. Как подтвердил семейный врач Цуркана, мужчина принадлежит к группе риска Covid-19. По мнению Цуркана, его выдача США равнялась бы смертной казни.

Суд отметил, что правительство при принятии решения об экстрадиции совсем не учло медицинский фактор. Если правительство не согласно с решением суда, оно может его оспорить.

Согласно подозрению прокуратуры США, что Павел Цуркан и его подельник Олег Кошкин занимались шифровкой компьютерных вирусов за деньги. Их сервисом Crypt4U пользовались киберпреступники, которым нужно было заразить компьютерные сети вирусом. Известный хакер Петр Левашов, который был осужден в Америке в прошлом году, с 2014 по 2017 гг платил за услуги Crypt4U около 3000 долларов в месяц.

Киберследователи ФБР обнаружили переписку, в которой Левашова консультировал некто Russian8. После ареста в прошлом году Цуркан подтвердил Центральной криминальной полиции Эстонии, что это он скрывался под данным ником.

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