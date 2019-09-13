"Это путь к маргинализации!" Михаил Кылварт рассказал латвийским СМИ почему нужно защищать школы нацменьшинств

47% населения Таллинна — русскоязычные. Это обстоятельство накладывает на вас как на мэра какие-то дополнительные обязательства?

Конечно. Имидж города должен быть дружелюбным. Я сознательно использую именно это простое слово без сложных дефиниций интеграционных процессов. Люди, представляющие разные языки и культуры, должны жить в комфорте, в том числе эмоциональном комфорте. У нас есть ряд программ, которые имеют финансовое выражение, — на конкурсной основе мы поддерживаем проекты в сфере культуры, образования и спорта.

Почему вы не используете слово "интеграция"?

Слово "интеграция" стало нарицательным в нашем обществе, поэтому я бы сказал — мы реализуем проекты, нацеленные на совместное проживание и сотрудничество разных групп. Плюс отдельно мы поддерживаем процесс обучения эстонскому языку учителей русских школ, а также поддерживаем работу так называемых "правовых аптек", где жители могут получить бесплатную помощь от юристов, в том числе на русском языке.

В Таллинне, в отличие от Риги, русскоязычные живут очень концентрировано — в одном районе Ласнамаэ. Это для вас дополнительный вызов или, наоборот, возможности для более успешного сплочения общества?

Действительно в самом большом районе города — Ласнамяэ — проживает 120 тысяч человек, подавляющее большинство из которых русскоязычные. Но не все: почти 26% — это эстонцы. У нас есть еще два района, где примерно половина жителей — русскоязычные. То есть минимум в трех районах Таллинна из восьми они представлены очень широко, поэтому нельзя сказать, что все русские города селятся только в одном месте. Но, конечно, надо понимать, что люди выбирают место жительства, в первую очередь, исходя из удобств и своих финансовых возможностей.

Вы хотите сказать, что русскоязычные в Эстонии беднее, поэтому они селятся в Ласнамяэ, а не в престижном районе Пирита?

Это подтверждено официальной статистикой. Здесь эстонское общество должно посмотреть на себя в зеркало и спросить, почему так сложилось, почему русскоязычная община уступает финансово своим эстоноязычным соотечественникам?

Рискуют все

Насколько, на ваш взгляд, для русских Эстонии сегодня важен вопрос сохранения образования? Если националисты добьются перевода школ только на эстонский, русскоязычные жители выйдут на акцию протеста?

Я все-таки надеюсь, что до полного перевода всего образования на эстонский язык дело не дойдет…

Мы в Латвии тоже так думали.

Да. Но вы же выходили на улицу?

В 2004 году да, а второй раз — в 2018-м очень слабо, и это, видимо, показывает, что для современных латвийцев вопрос сохранения русских школ уже не так актуален.

Мы тоже выходили в свое время на улицу, собирали подписи в поддержку русского образования. И я тоже уверен, если, не дай Бог, придется повторить акцию сейчас, то она уже не будет такой массовой. Процессы ассимиляции происходят, они неизбежны. Но ассимиляция должна быть личным выбором каждого человека. Если политики пытаются проводить насильственную ассимиляцию через систему образования, то это уже ненормально, и от этого страдают не только национальные меньшинства, но и все общество.

Каким образом?

Это путь к маргинализации. Причем, ее последствия будут ощущать как национальные меньшинства, так и основная группа. Естественно, что со временем, как в Латвии, так и в Эстонии все больше людей будут выбирать для своих детей эстонскую/латышскую школу. Но, во-первых, я уверен, что полностью необходимость в русской школе никогда не отпадет. И, во-вторых, эстонское государство должно быть само заинтересовано, чтобы русская школа сохранилась как культурный субъект. Точно так же, как мы считаем важным, чтобы в Таллинне был французский лицей или английский колледж. Мы хотим, чтобы русская культура и менталитет сохранились в стране.

А эстонские политики этого действительно хотят?

Увы, я боюсь, что не у всех есть достаточное понимание, насколько это важно. Не все осознают, что русская школа — этот ресурс, который дает обществу волны развития. Если все общество находится на одном уровне культурного восприятия действительности, то люди начинают думать одинаково. Но если все люди думают одинаково, то они гораздо меньше способны к развитию и совместному творчеству.

"Новоприбывшие никому не милы"

Где вы сами учили эстонский язык?

Во-первых, дома. У меня отец — эстонец. Но я учился в русской школе, и, в конечном счете, владение эстонским языком на том уровне, который можно использовать для работы и общественной жизни, укрепилось уже в ходе работы в публичном секторе и в политике.