"Это настоящий триумф!" Суд вернул Сависаару изъятые в рамках коррупционного дела 80 000 евро

"Я с самого начала знал, что это политические разборки. Так и оказалось. Я рад, что судья это понял. Это настоящий триумф”, — сказал Сависаар.

Что касается признание виновным Калева Калло, то Сависаар возлагает надежды на обжалование решения в Государственном суде. ”Я считаю Калло самым честным человеком в эстонской политике”, — заявил экс-лидер центристов.

Он добавил, что этот процесс с самого начала затеяли для того, чтобы убрать его с должности мэра Таллинна и председателя Центристской партии. По словам Сависаара, в итоге это поняли и все пять прокуроров, занимавшихся обвинением.

Также Сависаар обещал на следующей неделе организовать пресс-конференцию и предоставить более подробную информацию.

Сегодня в Харьюском уездном суде было зачитано судебное решение по ”коррупционному делу Сависаара”.

Депутат Калев Калло был признан виновным и приговорен к условному тюремному заключению сроком в один год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года.

Предприниматели Айвар Туулберг и Велло Кунман были признаны невиновными. В отношении Александра Кофкина дело было прекращено за истечением срока давности.

Все трое получат от государства около 300 000 евро на покрытие юридических расходов.

Эдгару Сависаару также будут возмещены юридическое расходы. Кроме того, экс-лидеру центристов вернут наличные, которые были конфискованы у него ранее.