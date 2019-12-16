16.12.2019, 08:17

"Это мое личное мнение, а не позиция Эстонского Государства". Хельме пояснил свои слова о Финляндии

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EST 12
"Это мое личное мнение, а не позиция Эстонского Государства". Хельме пояснил свои слова о Финляндии
Foto: Andres Putting

После того, как высказывания Марта Хельме о новом премьер-министре Финляндии вызвали бурную реакцию общественности, политик решил прояснить ситуацию.

Он отметил, что давая 15 декабря в радиоэфире ”оценку новому левому финскому правительству”, выражал мнение не правительства Эстонии, а личную позицию, исходящую из идеологии партии.

”Я ни коим образом не подвергаю сомнению добрососедские сотрудничество и дружеские отношения с Финляндией. Мы — родственные народы и ими и останемся. Разногласия между политиками никоим образом не влияют на наши теплые чувства к финскому народу”, — сказал Хельме.

Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

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Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.

Он стал рассказывать, как во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году большевики воевали с меньшевиками. ”Сейчас мы в определенной степени можем наблюдать историческую месть белым. Красные, которые уже тогда хотели ликвидировать Финляндию, пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме”, — заявил Хельме.

Выступление Хельме вызвало бурную реакцию общественности, в том числе финской.


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