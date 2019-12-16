"Это мое личное мнение, а не позиция Эстонского Государства". Хельме пояснил свои слова о Финляндии

Он отметил, что давая 15 декабря в радиоэфире ”оценку новому левому финскому правительству”, выражал мнение не правительства Эстонии, а личную позицию, исходящую из идеологии партии.

”Я ни коим образом не подвергаю сомнению добрососедские сотрудничество и дружеские отношения с Финляндией. Мы — родственные народы и ими и останемся. Разногласия между политиками никоим образом не влияют на наши теплые чувства к финскому народу”, — сказал Хельме.

Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.