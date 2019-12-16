"Это мое личное мнение, а не позиция Эстонского Государства". Хельме пояснил свои слова о Финляндии

Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.
Он стал рассказывать, как во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году большевики воевали с меньшевиками. ”Сейчас мы в определенной степени можем наблюдать историческую месть белым. Красные, которые уже тогда хотели ликвидировать Финляндию, пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии своего рода европровинцию, которая, может, и продолжит как территория называться Suomi или Finland, но в действительности будет плестись в самом хвосте этой идеологической философии о конце истории по Фукияме”, — заявил Хельме.
Выступление Хельме вызвало бурную реакцию общественности, в том числе финской.
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