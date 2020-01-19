19.01.2020, 17:15

"Это как плевок в лицо". Призыв кампании Минсоцдел к толерантности вызвал гнев лидеров EKRE

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Грете Пыллусте
EST
"Это как плевок в лицо". Призыв кампании Минсоцдел к толерантности вызвал гнев лидеров EKRE
Eero Vabamägi

Стартовавшая на прошлой неделе социальная кампания "Все мы разные, но все мы люди", призывающая к толерантности и ставящая себе целью показать вклад меньшинств в общественную жизнь, вызвала резкое недовольство лидеров Эстонской народной консервативной партии Марта и Мартина Хельме.

"Это как плевок нам в лицо", — отметил Март Хельме в эфире выходящей по воскресеньям радиопрограмме Räägime Asjast.

Отец и сын Хельме выразили резкое недовольство тем, что кампания планировалась за спиной EKRE и без учета мнения этой партии как коалиционного партнера. В глазах обоих политиков со стороны партнеров по правящей коалиции это было как удар ножом в спину — ведь всем же известно, как партия относится к теме сексуальных меньшинств.

По мнению министра финансов Мартина Хельме, европейские деньги надо использовать с большей для Эстонии пользой.

"Мне не нравится как бестолковая трата денег налогоплательщиков, так и евроденег", — сказал министр финансов в контексте этой кампании.

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"Так дальше мы двигаться не можем, это для нас неприемлемо. Если это делает министерство, независимо от того, что говорит министр, то министр должен взять министерство под контроль. Если это делается с одобрения министра, то наступит момент, когда мы не сможем находится с этим министром в одном правительстве. Для нас это принципиально", — сказал Мартин Хельме.

Руководитель партии и министр внутренних дел Март Хельме отметил, что кампания вызвала трения в коалиции. "Если они говорят, что наша риторика когда-нибудь выйдет за рамки, то я скажу: и у нас тоже будет красная черта, если продолжатся такие кампании".

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