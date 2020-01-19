"Это как плевок в лицо". Призыв кампании Минсоцдел к толерантности вызвал гнев лидеров EKRE

"Это как плевок нам в лицо", — отметил Март Хельме в эфире выходящей по воскресеньям радиопрограмме Räägime Asjast.

Отец и сын Хельме выразили резкое недовольство тем, что кампания планировалась за спиной EKRE и без учета мнения этой партии как коалиционного партнера. В глазах обоих политиков со стороны партнеров по правящей коалиции это было как удар ножом в спину — ведь всем же известно, как партия относится к теме сексуальных меньшинств.

По мнению министра финансов Мартина Хельме, европейские деньги надо использовать с большей для Эстонии пользой.

"Мне не нравится как бестолковая трата денег налогоплательщиков, так и евроденег", — сказал министр финансов в контексте этой кампании.

"Так дальше мы двигаться не можем, это для нас неприемлемо. Если это делает министерство, независимо от того, что говорит министр, то министр должен взять министерство под контроль. Если это делается с одобрения министра, то наступит момент, когда мы не сможем находится с этим министром в одном правительстве. Для нас это принципиально", — сказал Мартин Хельме.

Руководитель партии и министр внутренних дел Март Хельме отметил, что кампания вызвала трения в коалиции. "Если они говорят, что наша риторика когда-нибудь выйдет за рамки, то я скажу: и у нас тоже будет красная черта, если продолжатся такие кампании".