27.07.2020, 12:50

”Это дискриминация. Кто вернет мне год жизни?” Россиянка обращается к руководству TalTech — ее и еще 300 человек не приняли в университет по странным причинам

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открытое письмо
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Студенты TalTech перед церемонией поднятия флага на 102 летие Эстонской Республики
Студенты TalTech перед церемонией поднятия флага на 102 летие Эстонской РеспубликиФото: Таави Сепп

Девушка из России хотела получить высшее образование в Таллиннском техническом университете (TalTech). Но руководство и коронавирус решили иначе, хоть она и прошла все вступительные экзамены. Теперь она, возможно, ”потеряет” год, так как уже не успеет никуда поступить — ведь сообщение от вуза о незачислении она получила пару дней назад. Сроки подачи документов в другие университеты уже прошли, а деньги за оформление документов уже не вернут. Похожая история у еще 300 иностранцев, желающих учиться в Эстонии. Читайте открытое письмо непринятой студентки, написанное специально для RusDelfi.

”На протяжении всего периода приемной кампании TalTech принимал заявления от иностранных студентов и заверял, что пандемия коронавируса не станет препятствием для зачисления. (Документы нужно было отправлять с 1 декабря по 1 мая — RusDelfi). Более того, в конце мая проректор TalTech Хендрик Волл заявил, что университет осенью 2020 года начнет программы на английском языке дистанционно.

Я решила попытать счастье и подала заявление на факультет бизнеса и госуправления. Потратила 350 евро на подготовку документов и выполнение требований университета: 150 евро за сертификат о знании английского языка, 75 за перевод на английский российского диплома, 25 за отправку документов и 100 за рассмотрение документов.

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Успешно прошла все вступительные испытания. После того, как меня ”условно зачислили”, я оплатила обучение — 3100 евро, отправила почтой документы и стала ждать финального решения о том, как будет организовано обучение в предстоящем учебном году. Поскольку официальная информация университета заставляла верить, что беспокоиться не о чем, я отказалась от идеи подавать документы в вуз в своей стране.

TalTech на официальном сайте обещал разместить информацию не позднее 15 июля. Однако лишь 23 июля мне лично пришло письмо, в котором ”с сожалением” сообщалось, что ”в связи с беспокойством о здоровье населения, а также пользуясь правом отказать в зачислении в случае нехватки финансовых ресурсов (в данном случае денежных средств на тесты на коронавирус и изоляцию студентов), правление университета решило не зачислять студентов из стран, которые по состоянию на 03.08.2020 не будут входить в список ”разрешенных”.(Университет исходит от того, чтобы в стране приезжающего студента показатель заболеваемости коронавирусом не был больше 16 на 100 000 человек. В России за последние 14 дней этот показатель равен 58.5. В Эстонии 1.4 — RusDelfi). Жителям Эстонии, в свою очередь, TalTech заявил в СМИ, что решение продиктовано исключительно желанием защитить их благополучие и здоровье от коронавируса. Информация об этом решении появилась на англоязычной версии сайта TalTech только 27 июля.

Я понимаю, что сегодня вопрос здоровья и безопасности населения первостепенен. Однако минимизировать риск распространения коронавируса призваны полностью обоснованные ограничения, установленные Правительством ЭР ещё 6 июля. Так, студент, прибывающий из страны с высоким риском заражения, может въехать в Эстонию, но обязан сдать 2 теста на коронавирус с промежутком в 14 дней, которые должен провести в изоляции. Правительство предполагает, что данные меры должны быть обеспечены во взаимодействии с учебным заведением. Я полностью с ними согласна и даже готова взять все расходы на себя, если у университета нет на это средств. Кроме того, я готова сделать тест также до отъезда в Эстонию. Однако TalTech, судя по всему, даже не рассматривает такой вариант. (Примечательно, что только TalTech решил не пускать студентов из ”опасных” страны, другие учебные заведения готовы принять будущих специалистов — RusDelfi).

Кроме того, университет допускает возможность онлайн-обучения опять же лишь для студентов из ”разрешенных” стран, которые по каким-либо причинам не смогут прибыть в Эстонию к началу учебного года. А если твоя страна не попадает в список ”разрешенных”, то и онлайн ты учиться не будешь!

Решение TalTech не зачислять студентов в зависимости от страны их проживания, учитывая наличие законных и безопасных оснований для их въезда в Эстонию, является дискриминацией. Это противоречит основным принципам европейского сообщества. Кроме того, совершенно необоснованно нарушено право каждого на получение образования. TalTech в своем сообщении утверждает, что перед решением консультировался с МИД, МВД, Министерством Образования и Науки, Департаментом полиции и погранохраны, а также Департаментом здравоохранения Эстонии. Я отказываюсь верить, что все эти ведомства допустили дискриминацию и нарушение прав на государственном уровне в европейской стране.

TalTech, однако, успокаивает, что очень ждёт меня в следующем году — можно будет попробовать вновь поступить без оплаты за рассмотрение заявки, однако все вступительные испытания необходимо будет пройти заново. То есть университет необоснованно отказывается зачислить меня в этом году и аннулирует результаты успешно пройденных вступительных испытаний, великодушно разрешая попытать счастье через год.

Конечно, плату за обучение TalTech вернет. Но кто вернет потерянные силы и время? Кто вернет возможность поступить в другие вузы, которая пропала из-за запоздалого решения TalTech? Кто вернет нам год жизни? Что нам всем делать в предстоящем году, в условиях пандемии и экономического кризиса? Если TalTech, как оказалось, не способен взять на себя ответственность и найти разумное решение в сложившихся условиях, то почему на протяжении всего срока приемной кампании иностранных студентов заверяли об обратном?

Я требую, чтобы правления TalTech пересмотрел принятое решение и зачислил как минимум тех иностранных студентов, которые осознают важность соблюдения мер для предотвращения распространения коронавируса и готовы взять расходы, связанные с выполнением этих мер, на себя. Остальным обманутым студентам необходимо обеспечить возможность их зачисления в следующем году вне конкурса, без каких-либо дополнительных расходов и вступительных испытаний.

Полагаю, что в этом открытом письме я доношу не только свои мысли и требования, но и остальных обманутых TalTech иностранных студентов”.

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