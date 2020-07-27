”Это дискриминация. Кто вернет мне год жизни?” Россиянка обращается к руководству TalTech — ее и еще 300 человек не приняли в университет по странным причинам

”На протяжении всего периода приемной кампании TalTech принимал заявления от иностранных студентов и заверял, что пандемия коронавируса не станет препятствием для зачисления. (Документы нужно было отправлять с 1 декабря по 1 мая — RusDelfi). Более того, в конце мая проректор TalTech Хендрик Волл заявил, что университет осенью 2020 года начнет программы на английском языке дистанционно.

Я решила попытать счастье и подала заявление на факультет бизнеса и госуправления. Потратила 350 евро на подготовку документов и выполнение требований университета: 150 евро за сертификат о знании английского языка, 75 за перевод на английский российского диплома, 25 за отправку документов и 100 за рассмотрение документов.

Успешно прошла все вступительные испытания. После того, как меня ”условно зачислили”, я оплатила обучение — 3100 евро, отправила почтой документы и стала ждать финального решения о том, как будет организовано обучение в предстоящем учебном году. Поскольку официальная информация университета заставляла верить, что беспокоиться не о чем, я отказалась от идеи подавать документы в вуз в своей стране.

TalTech на официальном сайте обещал разместить информацию не позднее 15 июля. Однако лишь 23 июля мне лично пришло письмо, в котором ”с сожалением” сообщалось, что ”в связи с беспокойством о здоровье населения, а также пользуясь правом отказать в зачислении в случае нехватки финансовых ресурсов (в данном случае денежных средств на тесты на коронавирус и изоляцию студентов), правление университета решило не зачислять студентов из стран, которые по состоянию на 03.08.2020 не будут входить в список ”разрешенных”.(Университет исходит от того, чтобы в стране приезжающего студента показатель заболеваемости коронавирусом не был больше 16 на 100 000 человек. В России за последние 14 дней этот показатель равен 58.5. В Эстонии 1.4 — RusDelfi). Жителям Эстонии, в свою очередь, TalTech заявил в СМИ, что решение продиктовано исключительно желанием защитить их благополучие и здоровье от коронавируса. Информация об этом решении появилась на англоязычной версии сайта TalTech только 27 июля.