”Это дискриминация. Кто вернет мне год жизни?” Россиянка обращается к руководству TalTech — ее и еще 300 человек не приняли в университет по странным причинам

Я понимаю, что сегодня вопрос здоровья и безопасности населения первостепенен. Однако минимизировать риск распространения коронавируса призваны полностью обоснованные ограничения, установленные Правительством ЭР ещё 6 июля. Так, студент, прибывающий из страны с высоким риском заражения, может въехать в Эстонию, но обязан сдать 2 теста на коронавирус с промежутком в 14 дней, которые должен провести в изоляции. Правительство предполагает, что данные меры должны быть обеспечены во взаимодействии с учебным заведением. Я полностью с ними согласна и даже готова взять все расходы на себя, если у университета нет на это средств. Кроме того, я готова сделать тест также до отъезда в Эстонию. Однако TalTech, судя по всему, даже не рассматривает такой вариант. (Примечательно, что только TalTech решил не пускать студентов из ”опасных” стран, другие учебные заведения готовы принять будущих специалистов — RusDelfi).
Кроме того, университет допускает возможность онлайн-обучения опять же лишь для студентов из ”разрешенных” стран, которые по каким-либо причинам не смогут прибыть в Эстонию к началу учебного года. А если твоя страна не попадает в список ”разрешенных”, то и онлайн ты учиться не будешь!
Решение TalTech не зачислять студентов в зависимости от страны их проживания, учитывая наличие законных и безопасных оснований для их въезда в Эстонию, является дискриминацией. Это противоречит основным принципам европейского сообщества. Кроме того, совершенно необоснованно нарушено право каждого на получение образования. TalTech в своем сообщении утверждает, что перед решением консультировался с МИД, МВД, Министерством Образования и Науки, Департаментом полиции и погранохраны, а также Департаментом здравоохранения Эстонии. Я отказываюсь верить, что все эти ведомства допустили дискриминацию и нарушение прав на государственном уровне в европейской стране.
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