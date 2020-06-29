"Это было убийство!" Трагическая авария на Лаагна теэ оставила девочку без отца

"Он не был обычным человеком. Он был просто супер ребенком, а потом и супер мужчиной”, — вспоминает Светлана, тетя погибшего. По ее словам, Стас очень любил свою жену, дочь и проживающих в Сетумаа родителей, которым всегда помогал.

"Я очень надеялась, что родственники [виновника ДТП] хотя бы позвонят, выразят соболезнования и скажут, простите, что такое случилось. Нет. Только из газеты узнала, что водитель сожалеет. Конечно же он сожалеет, потому что придется сесть в тюрьму. А в случае, если он не сядет, то кто знает, кто следующий раз будет стоять на остановке — маленькие ли дети, беременная ли женщина, ты, я. Понимаю, когда происходит что-то такое, что вызывает аварию… но это было убийство! 200 км/ч — это не нормально!” — говорит женщина.

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Как ранее писал Delfi, в субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

По уточненным данным, авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний молодой человек, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. В результате аварии в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены водитель BMW, водитель Volvo и его пассажир (57-летняя женщина), водитель Ford и его пассажир (34-летняя женщина) и находившаяся в автобусном павильоне 32-летняя женщина. Водитель Ford позже скончался в больнице.

В Volvo вместе с людьми находилась и собака, которая убежала с места происшествия, но вскоре ее поймали и доставили в приют. Животное в ходе столкновения выпало из машины и получило серьезные травмы — его могут усыпить.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, обнаружилось, что у водителя BMW не было прав на управление транспортным средством. Известно, что эта машина и ранее неоднократно совершала дорожные нарушения, но в тех случаях за рулем находился другой человек. Водитель, который находился за рулем, последний раз наказывался за проступок на дороге три года назад.