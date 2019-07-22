"Эти встречи помогают Эстонии двигаться вперед". Премьер-министр Юри Ратас съездит на острова

В ходе поездки премьер-министр встретится с местными жителями, предпринимателями и руководителями местных самоуправлений на островах Сааремаа, Муху, Абрука и Кыйнасту. В рамках этих встреч он хотел бы рассмотреть вопрос сообщения между островами и материком, а также отметить уже состоявшиеся и еще предстоящие новшества.

«Встречи с местными активистами в рамках регулярных визитов на каждом шагу помогают Эстонии двигаться вперед. Я с нетерпением жду встречи с островитянами, чтобы выслушать их мысли, их повседневные радости, а также узнать о требующих решения проблемах», — сказал премьер-министр в преддверии отъезда.

Во вторник премьер-министр встретится с руководителями местных органов самоуправления и посетит островок Кыйнасту. Среда начнется со встречи Ратаса с руководителями местного самоуправления Сааремаа. В полдень премьер-министр посетит остров Абрука, где он ознакомится с библиотекой и пожарной вышкой, помимо этого состоится дискуссия с жителями острова. День завершится вновь на Сааремаа посещением рако- и рыбопитомника Пяхкла. Помимо встреч, премьер-министр планирует посетить Дни оперы Сааремаа.

Подобные поездки являются доброй практикой в работе премьер-министра, отмечает коммуникационная служба правительства. Ранее, среди прочего, Юри Ратас посещал с визитами острова Кихну, Рухну, Найссаар, Пакри, Прангли и Аэгна, а также острова Касселайд и Манилайд. В этом году он планирует также посетить острова Вормси и Вилсанди.