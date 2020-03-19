"Эти деньги — вопрос жизни и смерти". Тынис Пальтс призвал президента ЭР побыстрее одобрить пенсионную реформу

По мнению предпринимателя, те 4,5 миллиарда евро, которые люди смогут снять в результате реформы II пенсионной ступени, могут стать спасением для экономики на фоне надвигающегося кризиса.

"Обращаю Ваше внимание, к примеру, на то, что сегодня медианная зарплата в семье из четырех человек составляет 1750 евро в месяц. Согласно статистическим расчетам, минимально необходимый доход для такой семьи — 1700-1800 евро. Это означает, что приближающийся кризис сделает положение и сейчас находящихся в очень тяжелой ситуации семей с детьми невыносимым", — написал в своем обращении Пальтс.

"Суммы из накопительной пенсии помогли бы эстонской экономике пережить тяжелые врмена", — считает бизнесмен.

Пальтс также попросил президента дать Рийгикогу установку немедленно внести в закон поправки, чтобы сократить все приведенные в законе сроки.

"Уважаемый президент, в Ваших руках ключи от одного из возможных выходов из кризиса", — закончил свое послание Пальтс.

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