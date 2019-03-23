"Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких". МВД разослало жителям Эстонии инструкции на случай кризиса(163)
Министерство внутренних дел Эстонии разослала жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса:
Министерство внутренних дел Эстонии разослала жителям страны электронные письма с инструкциями на случай кризиса:
Дорогой житель Эстонии! Задумывались ли вы, что вы будете делать, если в Эстонии произойдет неожиданная катастрофа или стихийное бедствие? Достаточно ли у вас дома запасов еды, спичек, батареек, лекарств и прочих средств первой необходимости, чтобы пережить кризис, который продлится, например, неделю?
Жить в Эстонии безопасно. Но к сожалению, даже в самых безопасных местах порой случаются неожиданные кризисы, которые могут длиться часы, дни или даже недели. В чрезвычайной ситуации множество людей нуждаются в помощи срочно и одновременно. В таких ситуациях помощь может добираться до вас гораздо медленнее, чем обычно. Каждый из нас может подготовиться, так чтобы, ожидая помощи, не оказаться в бедственном положении.
Для жителей Эстонии вероятнее всего оказаться в центре кризиса, обусловленного экстремально плохой погодой. Так случилось в 2005 году, когда в Пярну произошло масштабное наводнение, или в 2010 году, когда в Падаорге сотни людей в своих автомобилях оказались в снежном плену, который продлился несколько дней. Кризисную ситуацию может вызвать и масштабная техническая поломка. К примеру, в январе текущего года весь Сааремаа на несколько часов остался без электричества — прервалась телефонная связь, отсутствовало подключение к Интернету, не работали банкоматы, в магазинах нельзя было расплатиться карточкой, и многие люди остались без отопления и воды.
Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня у всех жителей Эстонии есть доступ к справочнику ”Правила поведения в кризисных ситуациях”. В нем вы найдете рекомендации, как подготовиться самому и подготовить свою семью к кризисной ситуации, которая может продлиться как минимум одну неделю. Информация подготовлена на эстонском, русском и английском языках. Справочник в бумажном виде имеется во всех библиотеках по всей Эстонии и вскоре появится в большинстве школ. В Интернете инструкции можно найти по адресу www.kriis.ee/ru, полезные рекомендации можно также получить из бесплатного мобильного приложения Ole valmis! (”Будь готов!”), разработанного организацией Naiskodukaitse.
Пожалуйста, найдите хотя бы 10 минут, чтобы ознакомиться с инструкциями. Эта информация может спасти вашу жизнь и жизни ваших близких.
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