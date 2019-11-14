Эстонскую молодежь приглашают участвовать в конкурсе Netiket

”Интересно, впрочем, к примеру, то, что мальчики заметно чаще девочек признаются в том, что нарушали авторские права или нелегально скачивали какие-то материалы. Только, отвечая на вопрос о том, публиковали ли они фотографии или видеоролики в социальных сетях без согласия автора, либо использовали в школьных работах материалы, без указания имени автора, чаще в проступках признавались девочки”, — отметила Тамелите.

Исследование также продемонстрировало, что 86% ответивших самим не нравится ситуация, когда их тексты, фотографии или иные материалы используются другими без ссылки на их авторство или без их разрешения. В ситуации, когда молодые люди хотели бы посмотреть фильм, который больше не идет в кино, 44% заявили, что попытаются найти или скачать фильм в Интернете, 39% будут достаточно терпеливы, чтобы легально при случае посмотреть его позже, а остальные вообще не будут пытаться смотреть такой фильм.

”Авторские права — тема, с которой молодые люди теперь сталкиваются ежедневно. Они также относятся к авторским правам совершенно иначе, чем старшее поколение. Вот почему в рамках программы Цифрового IQ учащихся мы говорим об авторских правах, просим молодых людей изучить эту тему на конкурсе Netiket и предложить свое видение того, как было бы правильно вести себя в дигитальной среде”, — пояснила Тамелите.

Опрос был проведен среди молодых людей в рамках программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung, цель которой — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учит школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netiket, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете.

С условиями и правилами конкурса Netiket можно ознакомиться на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netiket Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон. Прием конкурсных работ открыт с 1 октября по 10 декабря.