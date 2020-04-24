Эстонскому миллионеру Олегу Осиновскому грозит в Латвии четыре года тюремного заключения

Помимо прочего, прокуратура просит конфисковать имущество Магониса и лишить его право занимать должности члена правления в государственных и муниципальных обществах капитала на пять лет. По отношению к Осиновскому дополнительные меры наказания прокуратура не требует.

Ещё одна просьба прокуратуры — признать конфискованные при задержании 499 500 евро преступно нажитыми средствами и конфисковать их в пользу государства.

На следующем заседании суда слово будет предоставлено защитникам обвиняемых.

Как уже сообщалось, оба обвиняемых отрицают свою причастность к взяточничеству. Магонис указал, что деньги, переданные ему Осиновским, не были взяткой, а благодарностью за лоббирование интересов миллионера перед руководителями РЖД. Магонис утверждает, что дружит с тогдашним главой РЖД Владимиром Якунином и его заместителем Владимиром Морозовым. В свою очередь, договор между LDz "Ritošā sastāva serviss” и Skinest Rail был невыгоден предприятию Осиновского, сказал Магонис.

Осиновский в досудебном процессе утверждал, что 500 000 евро были взяткой для руководителя РЖД Владимира Якунина, что оказалось неправдой.

Как уже сообщалось, по версии следствия, летом 2015 года Осиновский Магонису передал взятку размером в 500 000 евро в связи с многомиллионной закупкой LDz "Ritošā sastāva serviss.

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