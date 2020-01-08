Эстонского штаб-офицера вывезли из Ирака в Кувейт: "Вчера в Багдаде было еще спокойно. Теперь ситуация сильно накалилась"

По словам Мийла, после ночного ракетного удара от Ирана по военным базам в Ираке ситуация сильно накалилась.

Так как конфликт между США и Ираном разгорался еще с 3 января, когда был убит генерал Касем Сулеймани, то переезд штаба Операции ”Непоколебимая решимость” длился уже несколько дней.

"Я сам прибыл в Кувейте сегодня рано утром. Сейчас здесь проходит организация установки штаба операции", — сказал он.

Вчера, еще до ракетной атаки, ситуация была спокойной. "В Багдаде было очень спокойно, еще сам передвигался из аэропорта Багдада в зеленую зону и на улицах не было ничего особенного", — добавил Мийл.

Мийл подтвердил слова министра обороны Юри Луйка, что служившие на базе Айн-аль-Асад эстонские военные не пострадали, насколько ему известно.

Как сказал премьер-министр Юри Ратаса, в Ираке сейчас находится семь эстонских военнослужащих и пока они остаются на месте своей миссии.