Эстонского дипломата задержали на секс-вечеринке в Брюсселе. Он нарушил коронавирусные ограничения

МИД Эстонии сообщил, что дипломат участвовал на мероприятии как частное лицо и нарушил действующее в Бельгии ограничение на собрания.

"Дипломат сожалеет и извиняется, что нарушил действующие в Бельгии ограничения", — сообщил МИД Delfi.

Как пишет NEWSru.com, Вечером 27 ноября жители одного из домов центре бельгийской столицы пожаловались в полицию на шум и нарушение карантина: в Брюсселе действует комендантский час с 22:00 до 6:00, все бары и рестораны закрыты до середины января.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире 25 человек, большинство из них были мужчинами. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается Guardian, многие участники вечеринки были полураздетыми или голыми. Двое присутствующих заявили о дипломатической неприкосновенности.

В прокуратуре Брюсселя заявили, что депутат Европарламента пытался сбежать с вечеринки по водосточному желобу, но его заметил прохожий. Руки мужчины были в крови — вероятно он получил травмы при попытке бегства. В его рюкзаке нашли наркотики, документов при нем не было. Мужчину доставили по месту жительства, где он предъявил дипломатический паспорт. В прокуратуре не назвали имени депутата, указав только его инициалы и год рождения.

Речь идет о депутате венгерской правящей партии "Фидес" Йожефе Сайере. В выходные он неожиданно для соратников и оппонентов подал в отставку, заявив, что это решение положило конец "долгому периоду размышлений". Он добавил, что участие в повседневной политической борьбе было для него "все возрастающим психологическим напряжением", цитирует Hungary Today.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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