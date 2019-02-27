Эстонское общество защиты животных: стерилизуй или кастрируй своего питомца в марте!

Вдобавок к тому, что стерилизация и кастрация помогают избежать

нежелательного потомства, это также может позитивно отразиться на душевном и физическом здоровье питомцев. Стерилизация помогает уменьшить риск возникновения воспаления матки, рака молочных желез, матки и яичников, делает питомца более спокойным и дружелюбным, помогает избежать заражения болезнями, передающимися от чужих некастрированных котов. Период течки, беременности и лактации является для животного стрессом и изнуряет организм. Кастрированные коты более здоровы и спокойны. Они становятся более домашними, так как соседские кошки больше не провоцируют их на побеги из дома и на драки с другими котами. Кастрация помогает снизить риск рака яичек, проблем предстательной железы, перианальных опухолей и образования грыжи.

Общество отмечает, что как кастрация, так и стерилизация проводятся в клинике под общим наркозом. Это рутинная, безопасная и сравнительно безболезненная для питомца процедура. Уже через несколько часов после процедуры владелец может забрать своего питомца домой. Процесс восстановления обычно занимает один день.

Список клиник, участвующих в кампании можно найти по ссылке https://loomakaitse.ee/steriliseerimise-ja-kastreerimise-kampaanias-2019-osalevate-kliinikute-nimekiri/

О кошачьих колониях общество просит сообщать по имейлу info@loomakaitse.ee