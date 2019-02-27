27.02.2019, 21:50

Эстонское общество защиты животных: стерилизуй или кастрируй своего питомца в марте!

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rus.delfi.ee
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kassipoeg
фото иллюстративноеFoto: Ago Tammik

Эстонское общество защиты животных призывает всех владельцев собак и кошек стерилизовать и кастрировать своих питомцев, с целью избежать появления нежелательного потомства, болезней и стресса.

Общество отмечает, что в период с 4 по 31 марта многие клиники по всей Эстонии предлагают провести кастрацию и стерилизацию питомцев на льготных условиях. Кроме того, в рамках кампании, общество призывает сообщать о кошачьих колониях.

По словам представителей общества, стерилизация животных женского пола и кастрация питомцев мужского пола помогает уменьшить количество бездомных животных. Нестерилизованная кошка и некастрированный кот могут произвести 12 новых котов и кошек. За три года их число может достигнуть трехсот семидесяти шести. За шесть лет может добавиться около 66000 новых особей. ”Нестерилизованных кошек можно считать одной из причин, по которым защитникам животных по-прежнему приходиться заниматься проблемой брошенных питомцев, питомцев, оставшихся без помощи или даже случаями, когда кто-то топит или иным способом лишает детенышей жизни. В Эстонии по прежнему встречаются и кошачьи колонии, которым положили начало брошенные животные или свободно гуляющие и бесконтрольно плодящиеся на улицах питомцы”, — прокомментировала Маргит Мидро.

Вдобавок к тому, что стерилизация и кастрация помогают избежать
нежелательного потомства, это также может позитивно отразиться на душевном и физическом здоровье питомцев. Стерилизация помогает уменьшить риск возникновения воспаления матки, рака молочных желез, матки и яичников, делает питомца более спокойным и дружелюбным, помогает избежать заражения болезнями, передающимися от чужих некастрированных котов. Период течки, беременности и лактации является для животного стрессом и изнуряет организм. Кастрированные коты более здоровы и спокойны. Они становятся более домашними, так как соседские кошки больше не провоцируют их на побеги из дома и на драки с другими котами. Кастрация помогает снизить риск рака яичек, проблем предстательной железы, перианальных опухолей и образования грыжи.

Общество отмечает, что как кастрация, так и стерилизация проводятся в клинике под общим наркозом. Это рутинная, безопасная и сравнительно безболезненная для питомца процедура. Уже через несколько часов после процедуры владелец может забрать своего питомца домой. Процесс восстановления обычно занимает один день.

Список клиник, участвующих в кампании можно найти по ссылке https://loomakaitse.ee/steriliseerimise-ja-kastreerimise-kampaanias-2019-osalevate-kliinikute-nimekiri/

О кошачьих колониях общество просит сообщать по имейлу info@loomakaitse.ee

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