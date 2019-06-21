21.06.2019, 17:05

Эстонское общество защиты животных: не оставляйте в жару своих питомцев в машине и на солнцепеке!


rus.delfi.ee
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Эстонское общество защиты животных: не оставляйте в жару своих питомцев в машине и на солнцепеке!
Фото: Эстонское общество защиты животных

Эстонское общество защиты животных призывает владельцев домашних животных не оставлять своих питомцев во время летней жары в машинах и на солнцепеке и следить во время жары за поведением питомцев. Люди и животные по-разному переносят высокие температуры. Жара свыше 30 градусов может спровоцировать смерть животного, если содержать его в неподходящих условиях.

К сожалению, по-прежнему имеют место случаи, когда люди, отправляясь в магазин, оставляют своих питомцев в автомобиле, считая, что если вернутся быстро или оставят окно приоткрытым, то ничего не может случиться. На самом деле, температура в автомобиле, даже при приоткрытом окне, за считанные минуты повышается вдвое.

”По- прежнему можно встретить в жаркий день на парковках автомобили с приоткрытыми окнами, в которых находятся задыхающиеся собаки. Даже в умеренно тёплый день оставлять собак в автомобиле опасно, и приоткрытое окно абсолютно точно не спасет вашего питомца от перегрева, как и парковка в тени или в парковочном доме”, — говорит член правления Эстонского Общества Защиты Животных Яна Адамсонс.

Если вы увидите в жаркий день припаркованный автомобиль, в котором находится оставленная в одиночестве собака, стоит срочно связаться с Центром тревоги по номеру 112. По номеру автомобиля полиция может определить владельца и связаться с ним. Если вы видите у собаки ниже перечисленные признаки, нужно попросить полицию срочно оказать помощь.

Опасные признаки:

  • Шумное дыхание
  • Одышка
  • Возбудимость
  • Обильное слюнотечение
  • Слабость
  • Обморок
  • Высокая температура тела


”Жара может быть крайне опасной для собак, кошек и мелких животных. Обязательно нужно обеспечить животное достаточным количеством прохладной воды, животное должно иметь доступ в прохладное место. Следует следить за поведением животного. Если питомец начинает тяжело дышать и становится вялым, нужно поместить его в тень и связаться с ветеринаром”, — советует Адамсонс.

Во время жары:

  • Обеспечьте доступ животного к воде
  • Поставьте несколько мисок с водой
  • Давайте питомцу кубики льда
  • Добавляйте кубики льда в воду
  • Держите питомцев в помещении
  • Обеспечьте животное тенистым местом
  • Во дворе устройте для животного бассейн
  • Положите на пол мокрое полотенце
  • Не оставляйте животное в автомобиле
  • Не берите животное с собой на пляж
  • Совершайте длительные прогулки вечером
  • Разрешайте питомцу подолгу отдыхать
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