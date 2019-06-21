Эстонское общество защиты животных: не оставляйте в жару своих питомцев в машине и на солнцепеке!

К сожалению, по-прежнему имеют место случаи, когда люди, отправляясь в магазин, оставляют своих питомцев в автомобиле, считая, что если вернутся быстро или оставят окно приоткрытым, то ничего не может случиться. На самом деле, температура в автомобиле, даже при приоткрытом окне, за считанные минуты повышается вдвое.

”По- прежнему можно встретить в жаркий день на парковках автомобили с приоткрытыми окнами, в которых находятся задыхающиеся собаки. Даже в умеренно тёплый день оставлять собак в автомобиле опасно, и приоткрытое окно абсолютно точно не спасет вашего питомца от перегрева, как и парковка в тени или в парковочном доме”, — говорит член правления Эстонского Общества Защиты Животных Яна Адамсонс.

Если вы увидите в жаркий день припаркованный автомобиль, в котором находится оставленная в одиночестве собака, стоит срочно связаться с Центром тревоги по номеру 112. По номеру автомобиля полиция может определить владельца и связаться с ним. Если вы видите у собаки ниже перечисленные признаки, нужно попросить полицию срочно оказать помощь.

Опасные признаки: