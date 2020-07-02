Эстонское объединение ЛГБТ вручило президенту Эстонии свой знак отличия

В мае президент Эстонии Керсти Кальюлайд попала в первую группу лиц, которые удостоились награды Эстонского объединения ЛГБТ. Сегодня ей была вручена эта награда, получившая название "радужный герой (vikerkaarekangelase märk).
"Встретилась сегодня с исполнительным директором Эстонского общества ЛГБТ Кристелm Раннааэре и юристом общества Айли Кала. Мне вручили знак "радужного героя" и, принимая его, я подумала, что сегодня нет ни одной причины чураться иного.
Борются же многие жители Эстонии ежедневно с первобытной ксенофобией и нетерпимостью. И дела здесь меняются. Чем больше мы знаем и чувствуем себя защищенными, тем естественнее принимаем то, что мы — разные и каждый из нас — особый. Стремление к счастливой жизни у всех же общее".
В мае этого года эстонское объединение ЛГБТ удостоило звания "радужного героя" десять жителей страны. Теперь такие награды будут вручаться ежегодно в мае в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (17 мая).
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