Эстонское объединение ЛГБТ вручило президенту Эстонии свой знак отличия

"Встретилась сегодня с исполнительным директором Эстонского общества ЛГБТ Кристелm Раннааэре и юристом общества Айли Кала. Мне вручили знак "радужного героя" и, принимая его, я подумала, что сегодня нет ни одной причины чураться иного.

Борются же многие жители Эстонии ежедневно с первобытной ксенофобией и нетерпимостью. И дела здесь меняются. Чем больше мы знаем и чувствуем себя защищенными, тем естественнее принимаем то, что мы — разные и каждый из нас — особый. Стремление к счастливой жизни у всех же общее".

В мае этого года эстонское объединение ЛГБТ удостоило звания "радужного героя" десять жителей страны. Теперь такие награды будут вручаться ежегодно в мае в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (17 мая).