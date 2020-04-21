Эстонское издательство выпустило учебник, где Крым обозначен как часть России

В 2018 году издательство Studium выпустило очередной учебник из серии "I Love English", по которому английский язык изучают более чем 5 000 учеников.

Учащимся предлагается посмотреть на карту, определить называние страны и рассказать о ней.

Как пояснил директор издательства Ааво Кенник ERR, карту России для учебника нашли в бесплатной Wikimeedia, а внимание на принадлежность Крыма не обратили.

Два года никто не замечал этого, пока в Министерство науки и образования не обратился Конгресс украинцев Эстонии с жалобой, что эстонским школьникам дается неверная информация, игнорирующая территориальную целостность Украины.

В министерстве согласились, что учебник должен отвечать как государственной учебной программе, так и получению общих знаний, соответствующих политики гасударства и системе его ценностей. Министерство распорядилось исправить ошибку.

Директор издательства заверил ERR, что учебник приведут в порядок: по всей видимости, к началу нового учебного года на ошибочную карту будет наклеена корректная.

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