Эстонско-британский стартап предлагает услугу тестирования на коронавирус на дому

Сооснователь Transferwise Таавет Хинрикус, британский ученый-медик, предприниматель и врач Джек Крендлер и предприниматель Лийс Наруск сегодня запустили в Великобритании услуги своего стартапа Certific.

Они обещают полностью изменить процесс тестирования на коронавирус. "Это радикально дешевле, доступнее и удобнее", — говорит Наруск.

Домашние тесты на коронавирус доступны уже и сейчас, но Certific предлагает важное дополнение — надежность. Для этого была создана онлайн-платформа (сайт и приложение), через которую проверяется правильно ли сделан тест, и позже выдается свидетельство.

Эстонско-британское Certific — первое предприятие в мире, предлагающее подобную услугу.

Клиент сначала заказывает комплект для тестирования, который ему доставляет курьер: либо тест метода ПЦР, нуждающийся в лабораторном анализе, либо экспресс-тест на антигены, дающий результат за 30 минут. Клиент сам берет пробу из своего носа, но тут засовывать палочку далеко не надо — хватит и пробы из начала начала ноздри.

Чтобы получить проверенное и подписанное специалистами свидетельство результата теста, клиент должен идентифицировать себя в приложении и во время проведения теста. Сам тест снимается на видео, чтобы результат был правильным и не было обмана. Затем эксперты Certific смотрят видео и проверяют, отвечает ли процесс медицинским стандартам.

Джек Крендлер испытал экспресс-тест на 1500 людях и с ним самостоятельно справилась даже его шестилетняя дочь. За время испытаний сделать тест самостоятельно не удалось лишь одному человеку.

Если на то, чтобы получить тест может уйти до двух дней, то результаты и их подтверждение должны прийти в течение получаса, а спустя 90 минут и свидетельство.

Цена одного ПЦР теста составляет 74 евро. Скоро можно будет заказать и тесты на антигены, набор из 12 стоит 285 евро.