Эстонским водителям начали приходить извещения о штрафах за нарушения ПДД в Финляндии

В письме владельцу автомобиля с эстонским регистрационным знаком сообщают о превышении скорости, зафиксированном камерой контроля скорости. Адресату также сообщают, что квитанцию на оплату штрафа можно получить в течение определенного срока в отделении полиции в Хельсинки, поскольку действующие законы не позволяют отправлять из Финляндии почтой за границу такие документы.

Полицию также можно известить о том, что за рулем в момент нарушения находилось другое лицо, которому в таком случае будет направлено извещение.

Если нарушитель не явится в полицию в течение указанного срока, его могут объявить в розыск.

Новую методику начали тестировать на жителях Эстонии, потому что по статистике они чаще других иностранцев нарушают правила в Финляндии.