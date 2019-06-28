Эстонским водителям начали приходить извещения о штрафах за нарушения ПДД в Финляндии(5)
Из Финляндии на эстонские адреса начали приходить первые извещения о необходимости уплатить штраф за нарушение скоростного режима, и к настоящему моменту финская полиция отправила 70 таких извещений, два из которых были получены нарушителями, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.
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