Эстонским водителям начали приходить извещения о штрафах за нарушения ПДД в Финляндии(7)
Из Финляндии на эстонские адреса начали приходить первые извещения о необходимости уплатить штраф за нарушение скоростного режима, и к настоящему моменту финская полиция отправила 70 таких извещений, два из которых были получены нарушителями, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
Приревновав хозяина к щенку, хаски пошел на крайние меры - видео
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
В МЧС рассказали, какую зарплату получают пожарные в Томской обл