Эстонским семейным врачам не хватило вакцины от гриппа

"Сейчас с этим сложно, мы говорим уже больше недели о том, что вакцины нет и, скорее всего, не будет", — сказала в воскресенье семейный врач Алина Тереп в интервью "Актуальной камере".

По словам исполнительного директора оптового продавца лекарств Tamro Eesti Танела Куусманна, склады фирмы практически пусты.

"У нас есть небольшой запас вакцины для Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Вакцины, предназначенные для семейных врачей, с наших складов уже распределили", — сказал Куусманн.

Некоторые семейные врачи предполагают, что вакцины бронируют аптеки, в которых делают платные прививки от гриппа.

В Департаменте лекарственных средств утверждают, что в прошлом году такой аптечной услугой воспользовались около 14 000 человек, и в этом году ожидается сопоставимое количество людей. Вакцины же в большинстве своем распределены между медицинскими учреждениями. Вакцинация от гриппа в аптеках проводится до 15 ноября.