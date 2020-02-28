28.02.2020, 20:50

Эстонским противникам вакцинации всё ясно: в коронавирусе виновата сеть 5G. Может, и Билл Гейтс тоже

 (7)
Eesti Ekspress
EST
Эстонским противникам вакцинации всё ясно: в коронавирусе виновата сеть 5G. Может, и Билл Гейтс тоже
pixabay.com

В популярной группе Facebook, объединяющей эстонских противников вакцинации, “Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed” ("Побочные эффекты лекарств и вакцин") ходят фантастические теории, касающиеся причин возникновения и распространения нового китайского коронавируса.

Участники группы, насчитывающей почти 10 000 членов, за последнюю неделю пришли к заключению, что за вирусом Covid-19 стоит не болезнь, распространяющаяся воздушно-капельным путем, а технологический терроризм против человечества и заговор, целью которого является скрыть влияние нового поколения мобильной связи 5G на здоровье человека.

"Почему коронавирус активно распространяется именно там, где недавно была активирована в полном объеме связь 5G с частотой 60GHz?" — пишет пользователь Airi. "В Ухани недавно установили 130 000 мачт, город стал самым большим по покрытию 5G в мире. США, Южная Корея, Гонконг, Италия — все они в начале этого года активно развивали 5G. Люди там страдают от нехватки кислорода. Почему? Потому что излучение 60GHz сжимает молекулы кислорода и вызывает серьезные затруднения с дыханием".

Читайте также:

Другой пользователь Lia поясняет, что "электромагнитное излучение 60GHz изменяет кислород на атомном уровне, в результате чего гемоглобин крови не захватыват больше молекулы кислорода, и они не циркулируют по телу человека".

Участники группы пишут, что никакого коронавируса на самом деле нет, и речь идет о заговоре СМИ и производителей лекарств.

Кадри написала: "Совершенно реально, что при обязательной вакцинации можно дать человеку специальные частицы, которые активируются интернетом 5G, и человек после этого становится контролируемым". Многие "специалисты" с ней полностью согласны.

Пользователь Merle ссылается на распространенное мнение, что паника разжигается только для того, чтобы продать больше вакцины.

Досталось от наших пользователей и Биллу Гейтсу. Например, Helis делится почерпнутой в YouTube информацией о том, как мировая элита, включая Гейтса, рвется к управлению нашей планетой. "Коронавирус — созданное в лаборатории оружие против человечества. Элита планирует сократить население планеты до определенного уровня и передать власть роботам".

И Helis в своих обвинениях в адрес Била Гейтса не одинока. Участник группы под ником Янус просвещает читателей: "Именно Фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует группу, которая обладает патентом на коронавирус". По его мнению, теперь становится понятно, откуда появился прогноз Bill & Melinda Gates Foundation о том, что коронавирус убьет 65 миллионов человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: