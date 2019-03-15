Эстонский взвод провел ночное патрулирование в Мали

В течение шестичасового патруля эстонский взвод отдалился от военной базы Гао на 20 километров, где взвод занял оборону на ключевой местности и выставил наблюдательные посты. ”Пересечение реки Нигер в ночное время осложнило для нас этот патруль, так как весь состав взвода должен был находиться в повышенной готовности и при необходимости быстро обнаружить опасность”, — сказал командир взвода лейтенант Март Воолайд.

Шоссе RN-16 является единственным на юге от реки Нигер, которое соединяет области Гао и Мопти, также оно ведёт напрямую в столицу Мали город Бамако.

Целью французской военной операции ”Бархан” является поддержка Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с радикальными исламистами, препятствуя тем самым распространению угрожающей Европе нелегальной иммиграции и торговле людьми.